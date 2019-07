Ausbau der Dachböden zu Wohnzwecken nicht erlaubt

Der Artikel "Gemeinde verbietet Teilung der Wohnung" im SN-Lokalteil vom 8. 7. 2019 verwundert mich, da er einen komplett falschen Eindruck über die Angelegenheit vermittelt und Hr. Sturm als Opfer einer engstirnigen Behörde darstellt. Dies sehe ich aber so nicht.

Tatsache ist, dass von Anfang an kein Ausbau der Dachböden zu Wohnzwecken erlaubt war. So steht es auch im Bebauungsplan bzw. Baubewilligung und wurde seitens der Gemeinde auch immer klar so kommuniziert. Dass der seinerzeitige Bauherr spekulativ versuchte, die Dachböden trotzdem auszubauen, ist nicht Schuld der Gemeinde. Im Gegenteil: Dieser spekulative Versuch, bestehende Genehmigungen zu umgehen, führte zu heftigen Auseinandersetzungen mit derselben inkl. zeitweiliger Baueinstellung.

Allerdings erfolgte kein Rückbau des zu diesem Zeitpunkt bereits - zumindest teilweise - erfolgten Rohausbaus. So waren die Steigleitungen für Gas-, Wasser- und Elektroinstallation ebenso vorhanden wie Abflüsse und separate Eingänge für geplante Wohnungen.

Durch geschickte Verkaufsverträge der genehmigten Wohnungen ist es dem Bauträger aber gelungen, sich das Eigentum an den Dachböden zu sichern. Dies in der Hoffnung, den Endausbau der Dachböden zu einem späteren Zeitraum doch noch durchführen zu können und diese dann als Wohnungen zu verkaufen.

Es kam jedoch anders.

Durch den Konkurs des Bauträges fielen diese Flächen in die Konkursmasse und wurden vom Konkursverwalter verkauft. Allerdings wieder mit Hinweis darauf, dass es keine Bewilligung zum Ausbau derselben gibt. Der Kauf derselben erfolgte also rein spekulativ.

Da jedoch außer Investoren auch etliche Siedlungsbewohner Dachbodenflächen - meist oberhalb ihrer Wohnungen - erwarben, wurden seitens der Gemeinde später nachträglich Genehmigungen zum Ausbau erteilt. Dies allerdings ausdrücklich nur zur Erweiterung bestehenden Wohnraums und unter der Bedingung, dass der auszubauende Dachboden nur von der darunterliegenden Wohnung aus erreichbar ist. Die Zutrittsmöglichkeit über das allgemeine Treppenhaus muss dabei rückgängig gemacht werden.

Die Schaffung von zusätzlichen Wohnungen ist nach wie vor nicht gestattet oder vorgesehen.

Dies alles muss Hrn. Sturm bereits vor erfolgtem Kauf des Dachbodens bzw. dessen Ausbau bewusst gewesen sein. Hier eine nachträgliche Sanktionierung bewusst umgangener Auflagen und Vorschriften einzufordern und sich als Opfer engstirniger Behörden darzustellen, finde ich doch eigenartig.



Ferdinand Putz, 5301 Eugendorf