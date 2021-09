Ausbau der Mönchsberggarage

Es vergeht nahezu kein Tag, an dem sich nicht gestresste und verärgerte Bürger und Besucher unserer Stadt zu Wort melden, um neue Verkehrskonzepte für Salzburg und Umland zu fordern! Ganz besonders möchte ich mich bei Herrn Bernhard W. Eigelshofen aus Bergheim bedanken für seine klugen und treffenden Ausführungen und Vorschläge bezüglich neuer Verkehrskonzepte.

Über den Unsinn einer erweiterten Mönchsberggarage wäre es hoch an der Zeit, dass die Herren Preuner und Fuchs endlich in sich gehen und einsehen, wie schädlich der von ihnen befürwortete Weg für unsere Stadt sein würde. Die Erweiterung der MBG ist ein vor über 20 Jahren geplantes Projekt, das den Herausforderungen der heutigen Zeit nicht mehr gerecht wird. Eine erweiterte Garage mitten im Zentrum der Altstadt würde weiteren Individualverkehr anlocken, ohne Rücksicht auf alle Anrainer der Ein- und Ausfahrt-Straßen. Außerdem würden dadurch die letzten noch verbliebenen Naturreservate zerstört werden!

Was wollen sie den Salzburgern und Ihrer Stadt noch alles zumuten? Dass eine verkehrsberuhigte Stadt heute möglich ist, haben uns schon Weltstädte wie Mailand und Paris bewiesen! Mit dem freigewordenen Geld könnten neue öffentliche Verkehrsmittel auch kleinere E-Busse angeheuert werden, die in kürzeren Intervallen alle Menschen stressfrei von A nach B bringen könnten! Außerdem ist P+R die Zukunft aller Städte! Wir fragen uns, warum gerade in den Sommermonaten und zur Festspielzeit die öffentlichen Verkehrsmittel extralange Intervallzeiten haben müssen?





Stefanie Pflanzer, 5020 Salzburg