Ausbau der Mönchsberggarage

Zu diesem Vorhaben ist es unklar, wie die Stadt die Mehrbelastung durch den Verkehr bewältigen will. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit nochmals zu hinterfragen, wenn man den Leerstand außerhalb von Festspielzeiten und anderen Events hernimmt. Letztere sollen mit einer Obergrenze an Tagen reduziert werden, so man vernimmt. Es ist somit keine Verkehrsplanung erkennbar und das Stauproblem wird nicht vermindert, sondern weiterhin vergrößert.

Es gibt durchaus andere Möglichkeiten, wie z. B. den Ausbau der Garage im Kapuzinerberg samt einer Busgarage und Zufahrt von Osten, Süden und Norden. Wäre das nicht sinnvoller? Und die Verkehrsplanung soll die Umfeldgemeinden mit einschließen damit für den Zentralraum ein Gesamtkonzept entsteht. Bisher ist nur Pfuscherei erkennbar.





Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Bergheim