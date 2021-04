Ausbau der Mönchsberggarage bringt keine Nachteile

Zum Leserbrief "Für den Ausbau der Mönchsberggarage" von Herrn Helmut Hintner vom 9. 4. 2021:

Ich sehe eigentlich keinen Nachteil für mich und auch für den Großteil der Salzburger, wenn die Mönchsberggarage erweitert wird. Die Argumente von Herrn Hintner für einen Ausbau erscheinen mir sehr stichhaltig.

Keine Finanzierungskosten für die öffentliche Hand, Verkehrsberuhigung in der Altstadt durch Sperre des Neutors für den Durchzugsverkehr, E-Autos im Vormarsch bzw. auch Dauerplatzmöglichkeit für Altstadtbewohner. Die Bürgerinitiativen dagegen stellen für mich ja nur eine Verzögerung dar, denn in den nächsten 20 Jahren oder mehr wird man so und so nicht darüber hinwegkommen, die Chance eines umweltfreundlichen und altstadtgerechten Parkraums zu nutzen. Es gibt ja einen Gemeinderatsbeschluss für den Ausbau und ich frage mich, welche persönlichen Nachteile haben die Gegner des Ausbaus. Wo bleibt da das Demokratieverständnis? Sie sollten doch froh sein, in Salzburg leben zu können und nicht in China.





Harold Kerschbaumer, 5020 Salzburg