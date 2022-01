Ausbau der Mönchsberggarage in Zeiten des Klimawandels

Vielen Dank an die Leserbriefschreiberin Karoline Udvarhely, die mit Ihren Zeilen voll ins Schwarze trifft. Der Ausbau der Mönchsberggarage ist in Zeiten des Klimawandels ein Unding der Extraklasse! Wie sie richtig bemerkt, gibt es z.B. praktisch in keiner italienischen Stadt mit historischen Altstadtkern eine Zufahrt mit dem Auto zu diesem. Es ist ein wunderbares Gefühl, dort die Schönheit der alten Plätze und Straßen mit kunstvollen Gebäuden zu erleben, ohne von durchfahrenden Autos gestört zu werden. Der Bürgermeister unserer Stadt lässt mit seinem Standpunkt erkennen, dass er nichts von einem zukunftsorientiertem Handeln in Bezug auf den Klimawandel hält.







Franz Unterholzner sen., 5020 Salzburg