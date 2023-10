Ausbau von Öffi- und Radverkehroptionen

Als ich vor Kurzem an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der SN-Messe für innovative Mobilität (IMFS) teilnehmen durfte, stimmten mir Großteile der Diskussionsteilnehmer sowie des Publikums zu, dass der einfachste Weg zur Mobilitätswende in einem Ausbau der Radwege sowie einer Verknüpfung zwischen Radverkehr und Öffis bestünde.

Umso trauriger ist die derzeitige Situation in und um die Stadt Salzburg. Als begeisterter Radfahrer versuche ich, meine Alltagserledigungen so gut wie möglich mit dem Rad zu bewältigen. Als ich kürzlich zu einem Arzttermin von Wals in die Nähe des Neutors radelte, hatte ich drei brenzlige Situationen, die ich nur durch Vollbremsungen und Ausweichen auf die Autospur lösen konnte. Es ist ein Armutszeugnis für Salzburg, dass es immer noch keinen durchgängigen Radweg von Wals in die Stadt Salzburg gibt.

Das Befahren des bestehenden Fahrradstreifens (nur durch eine Straßenmarkierung getrennt) entlang der Innsbrucker Bundesstraße gleicht einem Slalom zwischen abbiegenden, ausweichenden und parkenden Autos. Ich kann es nicht verstehen, warum man einem umweltverschmutzenden, enorm platzverschwenderischen Gefährt drei Spuren (inklusive Park- und Abbiegespuren, gesamt ca. zwölf Meter) und einem gesunden, platzsparenden Fahrrad gerade einmal je etwa einen Meter zur Verfügung stellt und das nicht einmal durchgängig.

Ein weiterer Schildbürgerstreich der Politik ist, dass man den vom Land bezahlten Parkplatz beim Stadion Grödig nicht als Park-and-ride-Parkplatz verwendet, da man für die Errichtung des notwendigen Kreisverkehrs Grund von der Asfinag ankaufen müsste.



Lukas Plamberger, Inhaber Salzbike Reisen5071 Wals