Ausbeutung der Umwelt aus Gier

Nach den furchtbaren Unwettern und den dramatischen Folgen wurde der Klimawandel rasch als Verursacher ausgeforscht. Nachdem es aber auch in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Katastrophen gegeben hat, muss theoretisch auch damals der Klimawandel der Schuldige gewesen sein. Der Unterschied zu heute liegt aber darin, dass sich die Schadensauswirkungen wesentlich verändert haben.

Durch die unersättliche Gier vieler wurde und wird täglich wertvolles Land vernichtet, durch den Jahr für Jahr steigenden Tourismus- und Wachstumswahn der Industrie, wird unsere Umwelt gnadenlos ausgebeutet. Und wenn diese Umwelt zurückschlägt, ist das große Jammern angesagt. Rücksichtslos wurde in Gefahrenzonen gebaut, Rücksichtslos wurden die Schutzwälder abgeholzt um Skipisten, Seilbahnanlagen in die Bergwelt zu klotzen.

Der ORF brachte am 21. 11. eine aufschlussreiche Dokumentation über den Chalet- und Zweitwohnsitzwahn im Pinzgau. Wenn einem hier aufgezeigt wird, mit welcher Kaltblütigkeit und Arroganz z. B. Anrainerrechte beschnitten werden, wie Gesetze missachtet, mit fiesen Tricks umgangen werden, da kann einem nur mehr schlecht werden. Und wenn sich dann Gemeinden von den Investoren und Nutznießern Infrastrukturbauten schenken lassen, dann grenzt das meiner Ansicht nach schon an Korruption.

Als das Ibiza-Video auftauchte und vom Verkauf Österreichs ans Ausland geredet wurde, war die Empörung groß. Der ORF hat uns mit seiner Reportage gezeigt, dass diese Machenschaften schon seit Jahrzehnten in vollem Umfang existieren. In seinen Leserbriefen hat Herr Haberl geschildert, wie es mit Umwidmungen steht, wie man angeblich gegen diesen Wildwuchs nichts mehr machen kann. Jetzt erscheint auch die Angst der Politiker vor rechtlichen Folgen, wie mit der Verurteilung des Ex-Bürgermeisters und seiner Genossen erfolgt, in einem anderen Licht. Offensichtlich scheinen sie mehr Täter als Unschuldslämmer zu sein.

Norbert Mair

5201 Seekirchen



Quelle: SN