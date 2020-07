Ausdehnung wie eine Krake

So dehnt sich die unerlaubte Benutzung von Flächen und Wegen durch jene Gruppe von Radfahrern aus, die meinen, mit dem Kauf ihres Fahrzeuges auch die Lizenz zum Fahren an jeder beliebigen Stelle erworben zu haben. Verstärkt wird dies durch die Zunahme der E-Bikes, wodurch auch Konditionsschwächere in Bereiche kommen, die für sie bisher per Rad nicht erreichbar waren. Ein Leserbriefschreiber hat gemeint, es würden die Fahrmöglichkeiten immer mehr eingeschränkt. Sollte dies stimmen, so ist dies darauf zurückzuführen, dass immer weniger Grundbesitzer die Benützung ihres Eigentums für das Hobby anderer dulden wollen und es auch die Wanderer leid sind, durch verbotswidrig fahrende Radler auf Wegen belästigt zu werden.

Dabei ist die Rechtslage ganz klar: Das Forstgesetz erlaubt das Befahren von Wegen und Flächen in Wäldern nur mit Zustimmung des Eigentümers. Dasselbe gilt für Güterwege, sofern sie nicht von der Öffentlichkeit erhalten werden. Immer wieder wird von der Möglichkeit der Haftpflichtversicherung der Grundeigentümer gesprochen.

Erstens ist wohl niemand zur Freigabe seines Grundes verpflichtet und zweitens wird dabei verschwiegen, dass diese Versicherung wohl vor Vermögensschäden schützen kann, nicht aber vor Strafverfolgung, wenn ein solches Verschulden behauptet wird. Ein Musterbeispiel für die Ignoranz Vieler ist der Fuschlsee-Rundweg. Abgesehen davon, dass er über große Teile im Wald verläuft, besteht ein behördliches Radfahrverbot für die ganze Strecke. Spricht man Radler darauf an, hört man neben dümmlichen Ausreden oft Ausdrücke, die den Betreffenden ohne den Schutz der Anonymität wohl nicht über die Lippen kommen würden. In der ganzen Situation wären nun jene gefragt, die an dem Boom verdienen, nämlich die Fahrraderzeuger, die mit der Produktion nicht nachkommen und die Gastronomie, für die die Radtouristik ein wichtiges Standbein darstellt. An ihnen müsste es liegen, für ausreichend - erlaubte - Radstrecken zu sorgen, und sich nicht als Profiteure des Booms darauf zu verlassen, dass sich ihre Kunden schon irgendwo zu Lasten Dritter ihre Wege suchen werden. Einen zwangsweisen Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum für das Hobby einer bestimmten Gruppe hält hoffentlich niemand ernsthaft für möglich.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg