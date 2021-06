Ausführungen nicht korrekt dargelegt

Zu Ihrem Leserbrief "Wir müssen leider draußen bleiben!" von Gabor Holzer (SN vom

1. 6.) muss ich mich äußern, da Sie offenbar Äpfel mit Birnen verwechseln.

1. Es besteht keine Impfpflicht und niemand wird deswegen irgendwie verfolgt.

2. Will er das nicht, aber ein Lokal oder eine Veranstaltung besuchen, muss er sich testen lassen - zum Schutz unbeteiligter Menschen.

3. Bleibt er zu Hause oder im Freien, kann er sich mit Freunden treffen - niemand macht ihm einen Vorwurf.

4. Da er nicht wissen kann, ob er eventuell infiziert ist, kann er ohne Test nicht behaupten, er sei gesund. Eine Infektion merkt er nicht, erst die Erkrankung.

5. Weder der Staat noch sonst jemand unterstellt ihm Krankheit.

6. Dieses Virus ist hochansteckend und in den Krankheitsverläufen oft verheerend.

7. Wenn Sie das nicht glauben wollen, sprechen Sie mit Ärzten und Pflegepersonal in Covid-Stationen oder mit Erkrankten, die noch sehr lang darunter leiden, oder mit Angehörigen Verstorbener.

8. Der "Staat" macht nicht alles richtig, aber das Bestmögliche und unterstellt niemandem per se Krankheit.

Sunhild Brunauer, 5081 Anif