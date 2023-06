Ausgerechnet wir Menschen empören uns über den Wolf?

Ich bin im bäuerlichen Milieu aufgewachsen und wir hielten Tiere, um sie für unsere Nahrung zu nutzen. Und sie hatten es nicht schlecht bei uns.

Ich habe Verständnis dafür, dass es ein schrecklicher Anblick ist, wenn Lämmer vom Wolf gerissen wurden.

Besonders für kleinere Bauern geht es da auch um die Existenzfrage.

Aber ausgerechnet wir, die Gattung "Mensch", die sich in letzter Zeit so empört über Wolf und Bär in "unseren" Wäldern ist doch die Natur sowas von wurscht wenn es um die eigenen Interessen geht.

Wir sind es, die fürs Aussterben von vielen Tieren und Pflanzen verantwortlich sind.

Wir versprühen chemische Mittel in großem Stil, vergiften Böden und Gewässer,

und nicht einmal unsere eigene Gesundheitsgefährdung stoppt die Zulassungen der Konzerne.

Wir sind es, die die grausamsten Waffen entwickeln, um Tiere und Menschen zu jagen und feiern das als Meisterleistung der Technik.

Wir provozieren Kriege, aktuell über 30 weltweit!

Und auch auf unseren Straßen sterben tausende Tiere jährlich, zu Tode gefahren!

Ausgerechnet wir, denen doch scheinbar die Natur so wichtig ist, züchten genmanipulierte Futtermittel, um noch mehr Ertrag zu haben, halten Tiere zu unvorstellbaren Bedingungen, schlachten sie grausamst um sie dann teilweise als Überproduktion wieder zu entsorgen.

Wir verbrauchen oft unnütz den Boden, betonieren, versiegeln, asphaltieren unsere ach so geliebte Natur.

Dieser Liste kann der geschätzte Leser seine eigenen Gedanken hinzufügen.

Wir sind die Problemmenschen auf diesem Planeten, dagegen nehmen Problemwölfe und Bären nicht einmal Mückengröße ein!

Elisabeth Müllner, 5023 Salzburg