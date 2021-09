Ausgewählte Familie ist eine Ausnahme

Zum Bericht "Leah ist zu Hause richtig aufgeblüht" (SN-Lokalteil vom 13. 9.): Ich verstehe wirklich nicht, warum Sie diese Familie für Ihren Beitrag über Homeschooling ausgewählt haben: Mutter Pädagogin mit 14 Jahren Unterrichtspraxis, Vater Australier und auch Lehrer, Englisch, Mathematik, Chemie und Physik - alles Fächer, die großes Verständnis voraussetzen - werden durch ihn allein schon einmal abgedeckt.

Wie viele ähnlich gelagerte Fälle, glauben Sie, werden sich bei den übrigen Homeschooling-Neulingen finden lassen? Als ehemalige Lehrerin melde ich da massive Zweifel an.

Außerdem: Die Kinder in dieser Familie scheinen auch, zumindest vermittelt der Artikel diesen Eindruck, nicht ganz alltägliche Kinder zu sein. Und wenn ich als Großmutter an meine Enkelkinder denke, so würden die sehr wohl die schulische Gemeinschaft und die außerhäuslichen Inputs durch ihre Lehrer/-innen und Mitschüler/-innen vermissen.



Brigitte Preisch, 5280 Braunau