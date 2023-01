Ausgezeichnete ärztliche Betreuung und positives Klima

Da in letzter Zeit viele meist negative Artikel in den Medien über das Tauernklinikum Zell am See erschienen sind, möchte ich als Patient 80+ aus der Realität berichten.

Es begann im Rettungsauto, wo sich ein junger Zivi kompetent und liebevoll um mich gekümmert hat. Auch bei der Aufnahme im Spital waren ein kompetenter Arzt und eine Krankenschwester sehr bemüht, alle Formalitäten sowie die Erstuntersuchung in ruhiger Art abzuwickeln. Im Zimmer wurde sofort mit der Behandlung begonnen. Viele junge Schwestern und junge Ärzte waren dabei, die Patienten gut und freundlich zu behandeln. Auch die Reinigung der Zimmer sowie des Waschraums und der WC wurden professionell erledigt. Das Essen war auf uns Patienten abgestimmt und hat sicher Drei-Hauben-Niveau. Diverse Untersuchungen wurden von Fachärzten hervorragend durchgeführt.

Besonders angenehm war, dass es keine Wartezeiten gab. Arztgespräche waren kompetent, genau und auch für alte Menschen verständlich und in angenehmer Lautstärke. Auch das Entlassungsmanagement war perfekt organisiert. Der vom Krankenhaus bestellte Sauerstoff war schon im Haus. Alles in allem - perfekte Organisation, super ärztliche Betreuung und im ganzen Haus ein positives Klima.

Danke für das alles sagt ein 80-jähriger Patient, der 14 Tage lang sehr gut behandelt wurde.





Peter Ronacher, 5721 Piesendorf