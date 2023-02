Aushöhlung der Ortskerne

Automaten sind die Zukunft, so wird uns vorgegaukelt. Was wurde nicht schon, vor allem vor Wahlen kundgetan, man werde alles unternehmen, um die Ortskerne nicht verkommen zu lassen, um die Ortskerne lebenswert zu gestalten. Aktionen, wie "kommbleib", "Jugend zurückholen", Begriffe wie Dorferneuerung, Gemeindeentwicklung, Ortskernbelebung, Stärkung dörflicher Identität, Begegnungszonen etc. wurden und werden strapaziert, waren Hoffnungsträger, halt theoretisch und nur auf Papier.

Was wurde aus der Rettung der Ortszentren? Wie sieht die Realität aus? Mehr verwaiste Geschäfte denn je, mehr zugesperrte Wirtshäuser denn je, mehr Tristesse denn je … und noch immer ist kein Ende abzusehen. Der Abwärtsstrudel hält an. Wie könnte es sonst sein, dass eine bewährte Bankfiliale ihre Pforten schließt, vielleicht nur deshalb, weil man außerhalb eines Speckgürtels ist und damit sind beileibe nicht die mehr oder weniger im Taillenbereich angesiedelten Rundungen gemeint. Nicht im Einzugsgebiet zu sein, bedeutet weniger "Kohle" und nur darum geht es letztendlich. De Gier is a Luada.

"Automat statt Filiale" heißt die neue Devise. Die gepriesene Selbstbedienung soll eine Weiterentwicklung darstellen: Für viele, vor allem für die ältere Generation, ist sie jedoch ein maschinelles Ärgernis. Wenn nur mehr Automaten die Zukunft sind, dann gute Nacht. Wahrscheinlich werde ich im Alter noch mit Pflegekräften zu tun haben, die Automatenverfechter werden dann von Robotern betreut werden, aber nur, wenn sie vorher so programmiert wurden. Hoffen wir, dass die Supermaschinen der künstlichen Intelligenz, ChatGPT & Co. nicht auch noch die Oberhand gewinnen und sogar uns Menschen ersetzen. Spätestens dann ist es wurscht, ob ein Ortskern belebt oder ausgestorben ist.

Es ist mir ein persönliches Anliegen, mich bei allen Bediensteten für die jahrzehntelange gute Betreuung zu bedanken. Die Schließung der (gallischen) Filiale in Uttendorf bedeutet eine weitere Aushöhlung des Ortskernes. Aus Unmut könnte man sich glatt vor die Bank "kleben".



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf