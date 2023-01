Auslagerung der Meteorologie schadet dem Leitbetrieb Flughafen

Zu "Flughafen Salzburg: Kritik an Auslagerung der Meteorologie wächst":

Es ist hierbei ersichtlich, dass die momentan an der Macht befindlichen Volksvertreter - ich vermeide bewusst das Wort "Politiker" - versagt haben: Sie sind nämlich nicht in der Lage, den Schaden von diesem ordentlichen Leitbetrieb, der allen Salzburgern gehört, abzuwenden bzw. diesen zu verhindern. Entweder fehlen die geistigen Kapazitäten oder sie fühlen sich unter der Koalitionsdecke derartig wohl, dass sie vor lauter Liebe und Machterhalt schon blind geworden sind. Dabei wäre es sehr einfach, die Sache zu lösen. Das österreichische Recht (Luftfahrtgesetz, LFG BGBL 253/1957) gibt die klare Antwort:

Teil 8, Sicherung der Luftfahrt: § 119. (1) Die Flugsicherung (umfasst auch die Flugwetterdienste) dient der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs. Und wenn in mehreren aktuellen fachlich fundierten Expertisen festgestellt wurde, dass die durch REMOTE(Fernüberwachung) aufgelieferten Wetterdaten nicht von hinreichender Qualität sind, um einen geordneten Flugbetrieb ohne die angeführten wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Nachteile für Salzburg und auch für Innsbruck zu bewerkstelligen, dann ist Feuer am Dach.

Spätestens jetzt hege ich die Hoffnung, dass der eine oder andere doch noch nicht total Erblindete einen kritischen Blick unter der warmen Decke herauswagt. Und letztendlich einmal feststellt, dass Gespräche, Landtagsbeschlüsse, parlamentarische Anfragen und sonstiges interkoalitionäres Blabla nichts bringen.

Die weitere Vorgangsweise bietet sich förmlich an:

Einbringen einer Feststellungsklage bei Gericht. Anmerkung: Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass es Richter/-innen gibt, die zugeschneite Sensoren und von Eis verklebte Kameras als sichere Datenbasis für die Luftfahrtteilnehmer (Piloten, Lotsen, Flughafenbetriebsleiter) definieren. Dazu Auszug aus einem Gutachten: " . . . und genau diese präzisen Wetterwerte aus der Ferne bei widrigen Wetterverhältnissen festzulegen . . . ist praktisch unmöglich und fachlich unseriös . . . "

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft: Verdacht auf Verletzung der Aufsichtspflicht; BMK als oberste Zivilluftfahrtbehörde. Immerhin werden auch Dritte geschädigt.

Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft: Der zu erwartende wirtschaftliche Schaden liegt auf der Hand nebst sonstiger Fehlinvestitionen.

Es ist sicherlich politisch eine Überwindung, gegen den Koalitionspartner ("Grünes" BMK) rechtlich vorzugehen. Ich bin mir jedoch auch sicher, dass sich ein Salzburger und somit auch ein geringfügiger Miteigentümer des Flughafens finden wird, der diese "Schmutzarbeit" dann übernimmt. In diesem Fall mögen die momentan politisch Verantwortlichen den Schreibtisch schon vor den anstehenden Wahlen räumen. Das gebietet auch der Anstand, nicht nur das eingangs erwähnte bisherige Versagen.

Matthias Promegger, 5020 Salzburg