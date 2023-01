Aussagen lassen von Wunder träumen

Mit leeren Versprechungen und Schuldzuweisungen gewinnt die rechtspopulistische FPÖ mit 24 Prozent die Niederösterreich-Wahl. Ist diese Tatsache nicht gefährlich für unsere Demokratie? Die Regierung hat Schuld für die Pandemie, für den Klimawandel, für den Ukraine-Krieg mit seinen Folgen und die Inflation mit einer enormen Teuerungswelle. Die finanziellen Hilfen der Regierung werden ignoriert und schlecht geredet, da die falschen Versprechen und Aussagen der FPÖ die Bürger/-innen von einem Wunder träumen lässt: "Wählt die FPÖ, dann wird alles besser! Die Pandemie hat es nie gegeben! Klimawandel gehört zu den Gezeiten und den gab es schon immer! Der Ukrainekrieg geht uns nichts an! Die Sanktionen durch die EU verlängert Russland den, von der Ukraine angefachten Angriffskrieg! Die Inflation und die Teuerung sind dem Unvermögen der Regierung geschuldet! Österreich ist mit diesen Krisen nicht alleine!" Ein Hirngespinst einer rechtpopulistischen Partei, die mit solchen Fake-News sogar Wahlen gewinnt.

Lassen sich die Bürger/-innen so einfach täuschen? Oder wird nur das Kurzzeitgedächtnis eingeschaltet? Diese Tatsache lässt sich leicht mit Konflikten der letzten Jahre belegen. Vom Ibiza-Skandal über ein Nazi-Liederbuch bis hin zu einem Stacheldraht um ein Asylheim für junge Geflüchtete. Zusätzliche Scharmützel bei Nationalratssitzungen mit ekelhaften und rassistischen Ausdrücken. Rechtspopulismus ist eng verbunden mit Machtexzessen leider ohne Verantwortung. Das Naheverhältnis der FPÖ mit Russland und deren rechten Ideologie finde ich sehr gefährlich.

Es ist an der Zeit, dass die denkenden, verantwortlichen und mündigen Bürger sich besinnen, dass es für eine Demokratie dienliche wäre, ein Menschenbild des Miteinanders wieder in den Vordergrund zu kehren. Wahlsieger und Wahlverlierer gab es schon immer, aber auf einem Niveau der Wertschätzung und Würde! Das Kurzzeitgedächtnis beeinflusst nicht nur das Wahlverhalten, sondern auch das Denken an sich selbst und nicht an das Wohl aller Bürgerinnen!



Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg