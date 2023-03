Außer Ankündigungen gab es keine Verbesserungen für die Anrainer des Salzburgrings

Als Anrainer zum Salzburgring möchte ich ergänzend zum ORF-Bericht vom 2. 3. 2023 und zum Bericht im Lokalteil der SN vom 3. 3. 2023 Folgendes hinzufügen.

Leider ist die getätigte Umfrage über die Akzeptanz des Salzburgrings nicht objektiv genug, wenn lediglich ca. 1/3 der effektiv Betroffenen (Lärmemissionen usw.) und der Rest von 2/3 der Befragten weder unmittelbare noch mittelbare Anrainer sind. Noch dazu sind über 15% der Befragten aus dem Ausland. Diese Umfrage hat damit begonnen, dass sie in sozialen Medien wie Facebook u. a. aufgeschienen ist und jene, die den Salzburgring ohne Wenn und Aber positiv darstellen sollten, zur Abgabe ihres Votums aufgefordert wurden. Ähnelt einer Umfrage aus der Politik.

Der Pächter des Salzburgrings (IGMS, Internationaler Gemeinnütziger Motorsportverband Salzburgring) tätigt beinahe zu 100% keine eigenen Veranstaltungen, sondern untervermietet nur an Vereine, Firmen, Private etc. Dies meist auch noch an ausländische Veranstalter. Es ist auch für mich nicht verständlich, was daran gemeinnützig sein soll. Wem dient diese Gemeinnützigkeit?

Nirgends wird verlautbart, dass der Ringbetreiber keine gewerberechtliche Genehmigung hat. Ist dies beim Salzburgring-Betreiber nicht erforderlich, wenn eine Untervermietung stattfindet?

Der Salzburgring-Betreiber ist durch öffentliche Mittel (Steuergelder) für die Jahre 2020/2021 mit ca. 450.000 Euro subventioniert. Dies ist auch in der Transparenzdatenbank der EU, siehe Aussendung des KAUZ vom Oktober 2022, nachlesbar. Bereits 1994 hat eine Anrainerinitiative informiert, dass die bis heute vorhandenen Umstände, wie Lärmemissionen, Gesundheitsgefährdung, fehlende gewerberechtliche Genehmigung etc., in Form eines Bescheides geändert gehören.

Auch hat man darauf hingewiesen, dass vor der Änderung im Pachtverhältnis von der Salzburgring Ges.m.b.H & Co.KG auf IGMS bereits ca. 50 Mill. Schilling wegen Überschuldung vom Land Salzburg übernommen wurden, um eine Insolvenz abzuwenden.

Der mit Ende 2022 zurückgetretene Anrainerbeirat (eingesetzt durch die Landesumweltanwaltschaft sowie den Bürgermeistern von Hof, Koppl und Plainfeld) hat nach sieben Jahren unentgeltlicher Tätigkeit diese aus Protest beendet. Grund dafür war, dass vor allem seitens des Verpächters des Salzburgrings (Land Salzburg) keinerlei Interesse oder Bereitschaft bestand, die Situation (Lärm etc.) auch formell (Vertrag) zu verändern. Als Anrainer kann man die Haltung und nicht wahrgenommene Verantwortlichkeit der ÖVP-Regierung nicht verstehen und auch nicht akzeptieren. Hr. Penninger als Geschäftsführer des IGMS hat bereits im Juni 2018 in einem Zeitungsinterview ("Wir dahoam") von der Absicht einer Lärmreduzierung gesprochen. Fünf Jahre sind vergangen ohne maßgeblichen Erfolg. Also nur Ankündigungen.

Erreicht wurde nach zähem Ringen, dass nach sechs Jahren eine Lärmmessstation installiert wurde, welche auch auf Beharren des ehemaligen Landesrats Dr. Schellhorn im April 2022 aufgebaut wurde (siehe dazu SN-Lokalteil vom 26. 4. 2022).

Für uns Anrainer bleibt nur zu hoffen, dass eine Änderung des Pachtvertrags (Lärmreduzierung, gewerberechtliche Genehmigung etc.) auch im Sinne der Anrainer/Betroffenen erfolgt.



Anton Knöbl, 5321 Koppl