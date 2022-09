Außerordentliche ärztliche Leistung!

Ein herzliches Dankeschön ergeht an Frau Dr. Gabriele Oberegger (Kardiologin) aus Tamsweg, an das Uniklinikum Salzburg sowie an das Krankenhaus Schwarzach! Nach der Untersuchung meines Mannes, Josef Karner wurde Fieber festgestellt und sofort eine Blutuntersuchung angeordnet, welche sehr hohe Werte zeigte. Ein prompter Krankentransport nach Schwarzach wurde prompt veranlasst da ein Herzstillstand eintreffen könnte - eine Woche später traf bei der Visite meines Mann dieser ein! Zum Glück waren die Reanimationsmaßnahmen erfolgreich und er trug keine Schaden davon! Aufgrund weiterer Untersuchungen wurde der Patient noch am selben Tag mit dem Hubschrauber in das LKH Salzburg überstellt, worauf am nächsten Tag eine schwere, stundenlange und erfolgreiche Herz-OP durch Dr. Christian Dinges erfolgte ("Abszess am Herzen")! Zum Glück keine Komplikationen und wieder in besten Ärztehänden! Nach ca. zwei Wochen wurde mein Mann wieder nach Schwarzach zur Nachbetreuung überstellt und nach mittlerweile sechs Wochen zum Glück gut genesen wieder nach Hause entlassen!

Wir sind überglücklich über diese außerordentlichen Dienste und können unser Dankbarkeit an dieses hochkarätige Ärzte-Team kaum in Worte fassen.



Josef und Trude Karner, aus Unternberg im Lungau