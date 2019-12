Muss der Schafberg verschandelt werden? In dem Glauben, dass jeder Gipfel den besonderen "Aussichtskick" braucht, will nun der Tourismusbetrieb der Salzburg AG im Sinne der Gewinnmaximierung den markanten Schafberggipfel verschandeln. Wir appellieren an die Eigentümervertreter der Sazburg AG (Politiker) diesen Überlegungen ein Ende zu bereiten und sich für den Erhalt der natürlichen Aussichtspattform Schafbergspitze einzusetzen.



Isabella und Paul Ellmauer, 5340 St. Gilgen