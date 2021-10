Ausstieg aus Öl und Gas für Wohnungen?

Fernwärme klingt gut, ist aber nichts anderes als eine ausgelagerte Zentralheizung für viele Anwender. Es muss aber auch hier Kohlenstoff (egal ob Öl, Gas, Holz, etc.) verbrannt werden. Auch die Fernwärme in Wien koppelt zwar Dampf aus den vorhandenen Dampfturbinen in den Kraftwerken aus aber auch hier wird Öl- oder Gas verbrannt. Ausstieg?

Bei einer Holzzentralheizung entsteht Schmutz und Staub. Im Rauchgas ist nicht nur CO2 sondern auch eine große Menge Feinstaub. Umweltneutral ist Holz auch nicht. Beispiel: Wenn man einen Baum im Vorgarten fällt und verheizt, hat man für einen Winter Brennholz. Wenn man einen Schössling einpflanzt und dann darauf wartet, dass der ein so großer Baum wird vergehen Jahrzehnte. Wenn Wien auf Holzöfen umsteigt, ist in wenigen Monaten der Wienerwald weg.

Wärmepumpen entziehen der Luft und geben Wärme als Warmwasser ab. Leider kann der Temperaturunterschied zwischen Luft und Heizwasser nicht beliebig groß werden. In einem neuen Haus mit Fußbodenheizung kann man das anwenden. In Wohnungen die schon eine Heizung mit Radiatoren haben ist das nicht möglich. Oder man reißt den Estrich heraus, legt eine neue Fußbodenheizung ein und erneuert den Estrich.

Aus heutiger Sicht ist meine Heizung mit den mir bekannten und zur Verfügung stehenden Mitteln nicht "Umweltgerecht" umbaubar und der "Ausstieg aus Öl- und Gas etc." wird nur als politische Aussage genutzt. Bis 2040 ist ja noch Zeit genug. . .





Ing. Stefan Lagadyn, 1140 Wien