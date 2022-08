Austria Salzburg - es ist immer spannend

Seit über zehn Jahren gehe ich mit meiner Abo-Karte zu den Heimspielen von Austria Salzburg, so wie auch zuletzt am 15. 8. gegen den FC Pinzgau. Noch nie gab es in dieser Zeit einen Vorfall bzw. eine Ausschreitung der Fans in Maxglan.

Im Gegenteil, tolle Stimmung, volles Haus, ein Sieg sowie als Lohn die Tabellenführung! Und das ohne Polizei vor Ort. Woher die wiederholte negative Berichterstattung kommt, entzieht sich meiner Kenntnis. Auch die nichtgenehmigten Spiele des Fußballverbandes im Cup scheinen mir unerklärbar.

Das alles hat sich der Verein Austria Salzburg nicht verdient! Wenn auch nicht immer Klasse-Fußball geboten wird, spannend ist es allemal in Maxglan. Wer es nicht glaubt, bitte hingehen.



Reinhard Berger, 5071 Wals