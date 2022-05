Austria Salzburg hat Fans nicht im Griff

Auch ich freue mich über einen Sieg der Austria Salzburg nach langer Durststrecke. Er wurde auch in den Tageszeitungen entsprechend herausgestellt. Davon, dass es nach dem Spiel am Bahnhof St. Johann zu massiven Exzessen kam, war aber kein Wort zu lesen. Vielleicht gehört es aber schon zur Normalität, dass nach Fußballspielen nichts und niemand mehr sicher ist und es nicht berichtenswert ist.

Wir waren im Zug von Salzburg, Abfahrt Salzburg ca. 21.15 Uhr, nach Schwarzach, um den Anschlusszug nach Maishofen zu erreichen. Der Zug wurde von geschätzten 100 sogenannten Austria-Salzburg-"Fußball-Fans" aufgehalten. Trotz der Anwesenheit von ca. 20 Polizisten, auch mit Diensthund, gelang keine Weiterfahrt unseres Zugs. Die Situation beruhigte sich erst, als der Gegenzug Richtung Salzburg einfuhr und die "Fans" einstiegen. Ich möchte gerne wissen, wie diese S3 in Salzburg ausgesehen hat.

Der Anschlusszug in Schwarzach war für uns dahin, und es gab eigentlich keine Möglichkeit mehr, mit dem Zug nach Maishofen zu kommen. Der nachfolgende und letzte Zug von Salzburg hält nicht mehr in jedem Bahnhof. Hier ein großes Lob an die Zugbegleiterin des letzten Zugs, die nach Schilderung der Situation es durch ein Telefonat mit Wien ermöglichte, dass dieser Zug außerplanmäßig in Gries im Pinzgau (wo auch zwei Personen betroffen waren) und in Maishofen Halt machte. Nochmals herzlichen Dank!

Kein Verständnis habe ich aber für die Verantwortlichen der Austria Salzburg, die es offenbar nicht hinbekommen, dass sich ihre Fans halbwegs gesittet benehmen. Übrigens: Wer bezahlt diesen Polizeieinsatz, Austria Salzburg oder wir mit unseren Steuergeldern? Ich vermute Letzteres, da sonst mehr zur Lenkung der Fans von Austria Salzburg kommen würde.



Gernot Waschmann, 5751 Maishofen