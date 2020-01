Die Ausweitung des Kopftuchverbots kratzt wieder einmal populistisch an der Oberfläche. Das dahinter liegende Problem ist jedoch, dass die meisten von uns ungefragt in eine Religion hineingeboren werden. Es ist doppelbödig, dass eine Partei zehnjährigen Kindern zwar zumutet, einen passenden Schultyp auszuwählen (die Gesamtschule wird von der ÖVP vehement abgelehnt), ihnen aber gleichzeitig nicht zutraut, über das Tragen eines Kleidungsstücks zu entscheiden. Und wie geht man mit Kippa, Turban und dem Halsketterl mit Kreuz um? Ministerin Raab denkt schon laut über ein Verbot für Lehrerinnen nach. Da werden sich die Klosterschwestern in den katholischen Privatschulen aber schön bedanken!

Dr. Heinz Högelsberger, 1190 Wien