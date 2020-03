Auswertungsergebnis lässt auf sich warten

Am 16. 3. rief ich, da ich Fieber und heftige Gliederschmerzen hatte, die Hotline 1450 an. Am 17. 3. wurde ich zurückgerufen, ich sollte zur RK-Corona-Teststelle am Stadion zwecks Test kommen. Nachdem getestet wurde fragte ich nach, wann mir das Ergebnis mitgeteilt werde. Die Antwort war in ein bis Tagen. Nach vier Tagen rief ich erneut die Hotline an, da ich noch keine Information erhalten hatte, ob der Test positiv oder negativ ausgefallen sei. Dort wurde mir mitgeteilt, dass sie dafür nicht zuständig seien und ich solle die RK-Servicenummer anrufen. Dort wurde mir mitgeteilt, dass sie dafür nicht zuständig seien. Auf meine Anfrage, wer denn dafür zuständig sei, sagte man mir, sie wüssten es auch nicht. Heute haben wir den 24. 3. und ich habe noch immer keine Information über das Ergebnis des Tests. Ich finde das nicht in Ordnung, Testpersonen so lange im Ungewissen zu halten.

Hans Georg Scholtyssek, 5020 Salzburg