Auswüchse unter dem Titel "Klimaschutz"

Dank an Stadträtin Berthold für ihre Kreativität: Nachdem sie den Kajetanerplatz in eine unansehnliche gelb versiegelte Fläche verwandeln hat lassen - mit der Ausrede, eine Bepflanzung des Kajetanerplatzes mit Bäumen sei auf Grund von Leitungen im Untergrund nicht möglich gewesen -, wäre es sicher machbar, große und üppige Blumenbeete wie z. B. am Rudolfsplatz (Gerichtsgebäude) oder am Dr.-Franz-Rehrl-Platz (UKH) anzulegen. Diese attraktiven Grüninseln beeinträchtigen keine Leitungen, sie sind nicht nur eine Augenweide, sondern haben sicherlich auch eine positive Wirkung auf das Klima. Solche Blumeninseln würden auch die "Staubwüste" Residenzplatz erträglicher machen!

Nun startet die Stadträtin den nächsten "Gestaltungswahnsinn": die Domfassade zu begrünen!

Es ist absolut verzichtbar, permanent von den Auswüchsen unter dem Titel "Klimaschutz" seitens der grünen Stadträtin Berthold belästigt zu werden. Was jeweils das Endergebnis dieser "Schnapsideen" ist, kann man ja am Kajetanerplatz besichtigen.



Heidi Gloggnitzer, 5020 Salzburg