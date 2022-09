Auto fahren verursacht auch Klimaschäden

In seinem Leserbrief vom 17. 09. 2022 schildert Herr Damjanovic seine Beobachtungen der Auswirkungen der Klimaveränderung, und fordert, dass es "keine neuen Industrie- und Freizeitmonsteranlagen mehr geben darf". Diese Forderungen mögen gut und schön sein. Aber wie er in seinem Brief einige Zeilen weiter oben anführt fährt er "immer noch viel" (mit dem Auto) und das seit den 70er-Jahren, und vergisst dabei, dass er mit diesem Verhalten den Klimawandel wesentlich mitverursacht hat. Ich bin deshalb der Meinung, Auto fahren ist noch immer zu billig, besonders wenn man die Schäden für die Umwelt mit einrechnet. Was haben wir von der "freien Fahrt für freie Bürger" wenn wir mit diesem Verhalten das Klima dermaßen schädigen, und den nächsten Generationen die Lebensgrundlage entziehen? Wie viel eine Reduktion im Straßenverkehr bewirken könnte, haben wir im Jahr 2020 gesehen, als auf Grund der Coronamaßnahmen die Schadstoffbelastungen massiv zurückgingen. Deshalb mein Vorschlag: Verzichten wir auf das Spazierenfahren und den Wochenendtrip in den Süden und schon könnten wir eine 10%ige Schadstoffreduktion erreichen. Aber ich weiß schon, auch dieser Appell wird wirkungslos verhallen, geht doch bei jedem Vorschlag einer Temporeduktion auf Autobahnen und Straßen ein Aufschrei der Empörung durch das Autoland Österreich. Ich habe es jedoch geschafft mein Autokilometer pro Jahr beinahe zu halbieren und meine "Radlkilometer" zu verdoppeln. Und ich kann ihnen sagen es ist ein tolles Gefühl mit der Umwelt gleichzeitig die Geldbörse zu schonen.







Franz Rinnerthaler, 5325 Plainfeld