Auto ja, allerdings mit Maß und Ziel

Eigentlich bin ich nicht der große Leserbriefschreiber, sondern Leserbriefleser. Aber bei den Berichten und Leserbriefen der vergangenen Woche kann ich mich nicht zurückhalten. Ich bin in der Stadt geboren, lebe aber bereits seit über 30 Jahren auf dem Land. Als ich noch in der Stadt war, habe ich alle Wege mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt. Hier auf dem Land ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. Unser Lebensmittelgeschäft hat vor fünf Jahren geschlossen. Das nächste befindet sich acht Kilometer entfernt. Im Ort haben wir eine kleine Tankstelle. Die hat täglich frisches Brot und etwas Notversorgung (Milch, Butter, verpackte Wurst usw.). Derzeit ist diese aber zu wegen Corona. Also, um den täglichen Bedarf zu decken, braucht es ein Auto, da auch die öffentlichen Verkehrsmittel nur spärlich verkehren.

Ein Mal in der Woche muss ich aufgrund meiner Arbeit einen Corona-Berufsgruppentest machen. Die nächsten Teststationen befinden sich acht bzw. 20 Kilometer entfernt. Dies verbinde ich immer mit einem Wocheneinkauf. Wenn ich einen Termin in der Stadt Salzburg habe, verwende ich so oft wie möglich die Lokalbahn und die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt. Jedoch muss ich zuerst zum Bahnhof kommen mit dem Auto. Und das sind wieder acht Kilometer.

Dies sind nur drei Beispiele. Meine Botschaft: Alles mit Maß und Ziel. Und auch wie es die Gegebenheiten zulassen!

Renate Göpperl, 5131 Franking