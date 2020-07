Autofahren im hohen Alter

Viele Menschen behaupten, dass dies ein relatives Problem sei. Schön langsam kann von dieser Einschätzung nicht mehr die Rede sein. Zu viele

- nennen wir das Kind ruhig beim Namen - Todesfälle, Schwerverletzte, Unschuldige, hervorgerufen durch unfähiges Verhalten von betagten Kfz- Lenkern, das ist nicht mehr akzeptabel. Abgesehen von dem schrecklichen Unfall in Gneis durch einen in hohem Alter stehenden Verkehrsteilnehmer und einem weiteren tödlichen Verkehrsunfall mit Selbstverschuldung einer betagten Dame - ihr Enkel wurde dabei Gott sei Dank nur leicht verletzt - bemerkt man im Straßenverkehr, wie schwer sich ältere Menschen tun.

Die Handhabung der Automatikschaltung - siehe Verkehrsunfall in Gneis - sowie die Landung in einem Cafégarten mit sechs zum Teil schwer verletzten Besuchern sollten zusätzlich bei den verantwortlichen Politikern Anlass zum Einschreiten sein. Zu lang

tritt man hier schon auf der Stelle. Ich möchte den etwaigen Lesern mein erschütterndes Erlebnis mit einer hochbetagten Dame ersparen, welche die Kontrolle über ihr Kfz völlig verlor. Leider war es mir nicht möglich, die Polizei zu verständigen. Jetzt stellt sich die berechtigte Frage: Wird das Autofahren immer mehr ein Spiel auf Leben und Tod?

Gemessen an den Urteilen kann doch von einem Spiel die Rede sein. Ich erinnere mich an meine Dienstzeit als Verkehrspolizist - vor 25 Jahren -, als ich mit ähnlichen Vorfällen konfrontiert war. Nun müsste dies in den Köpfen der Politiker endlich angekommen sein, sich dem Problem, auf welche Weise auch immer, zu widmen. Diesbezügliche Tests gibt es in der Schweiz schon länger. Leider gibt es nicht viele ins Alter gekommene Autofahrer mit Eigenverantwortung, die auf ihre Lenkerberechtigung freiwillig verzichten - denen ist Respekt zu zollen.



Heinz Pruner, 5020 Salzburg