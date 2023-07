Autofahrer sollen wachsam sein und Abstand halten

Unser bester Unfallexperte Gerhard Kronreif hat in diesem Jahr zu viele tödliche Unfälle auf unseren Straßen gesehen. Er ermahnt die Autofahrer, wachsam zu sein beim Autofahren. Leider muss ich ihm voll und ganz zustimmen, dass sehr vielen Autofahrern nicht bewusst ist, wie gefährlich sie unterwegs sind - aus eigener schmerzvoller Erfahrung (ich wurde von hinten, weil kein Abstand eingehalten wurde, von einer 81-jährigen Frau vom Rad gefahren und dann auch noch von ihr beschimpft, was ich auf ihrer Fahrbahn mache).

Aber es sind nicht nur die Autofahrer Schuld, dass die Unfallzahlen auf unseren Straßen steigen. Auch die baulichen Gegebenheiten lassen noch sehr viele Radfahrerwünsche offen. Z. B. sind noch sehr viele Verbindungen zwischen den Ortschaften nicht auf Radwegen zu befahren, und da können die Autofahrer auch den Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern nicht einhalten, denn sonst müssten sie ja warten, bis der Gegenverkehr vorbei ist.

Eine Bitte hab ich auch noch an die Autofahrer: Bitte haltet genügend Abstand! Denn euch muss bewusst sein, in dem Moment, in dem ihr einen Radfahrer streift oder herunterfährt, ist auch euer Leben nicht mehr so, wie es vorher war.

Herzlichsten Dank für eure Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Peter Illinger, 5110 Oberndorf