Ein Autofahrer fragte am Montag, 6. 3., anlässlich der Klimaklebeaktion in Salzburg lt. SN tatsächlich: "Was bitte kann ich dafür, wenn die Regierung nichts gegen den Klimawandel tut?" Viel, Hr. Autofahrer, denn Sie und Ihresgleichen sind es unter anderem, die den Klimawandel verursachen. Ein derartiges Ausmaß an Verdrängung der eigenen Verantwortung ist erschreckend, wenn auch weit verbreitet.



Doris Gruber, 5020 Salzburg