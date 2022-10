Autofrei am Gaisberg

Sonntag, der 16. Oktober 2022. An diesem Tag des Herrn soll der Gaisberg autofrei bleiben. Denn solche sonnigen Sonntage verleiten viele Herren und Frauen dazu, einen Spaziergang am Rundwanderweg zu unternehmen. Liegt der Gaisberg doch so ideal in Stadtnähe, bietet die Gelegenheit für einen spontanen, unkomplizierten Ausflug in die Natur - und ist so bequem mit dem Auto zu erreichen. Sogar bis zur Spitze kann man fahren, oben auf dem Parkplatz parken - schon steht dem genussvollen Ausflug nichts mehr im Weg. Oder womöglich doch: Man hätte nämlich genauso bequem mit dem Autobus aus der Stadt hinaufchauffiert werden können. Doch nun sitzt man im Bus, so knapp vor dem Ziel und nichts geht mehr. Warum, was steht dem erholsamen Ausflug im Weg? Autos stehen im Weg, der Bus kommt weder vor noch zurück. Der Parkplatz oben ist mal wieder überfüllt.

Aus diesem Grund bleibt jener Sonntag autofrei. Also bis auf den Bus natürlich, irgendwie muss man ja raufkommen. Eine gute Idee - er fährt gleich weit, mehr Menschen können gleichzeitig transportiert werden und der Bus bzw. man selbst benötigt keinen Parkplatz. Also summa summarum - auch wenn das eigene Auto natürlich seine Vorzüge haben mag - eine sinnvollere Lösung für Jedermann und Jedefrau.

Doch siehe da, auf dem Parkplatz tut sich doch etwas, Autos parken ein und aus! Wie ist das möglich? Wenn wir den Berg nochmal herabfahren, dann können wir auf dem Schild nachlesen, dass das Befahren nicht für alle privaten Pkw untersagt ist: Elektroautos sind willkommen, auch an diesem Sonntag.

Nun ärgere man sich vielleicht, war man doch stolz darauf, auf das Auto verzichtet zu haben und stattdessen mit dem Öffi auf dem Gaisberg zu sein. Parkplätze wären ja eh welche frei, jetzt hat man umsonst die etwas längere Anfahrt mit dem Bus in Kauf genommen - da hätte man ja gleich selbst fahren können! Doch dann fällt einem ein: Man hat gar kein futuristisches E-Auto, nur ein normales, böses, schmutziges, welches nicht erlaubt ist. Irgendwie ungerecht, man hätte sich gefreut, dass das Fahrverbot für alle gelte, niemand bevorzugt würde, der Gaisberg eben wortwörtlich auto-frei wäre.

Aber was soll's, denkt man sich, "typisch Salzburg halt". Lieber nirgends anecken, "a bissl einschränken geht scho, oba hoilt in Maßen". Dass E-Autos gleich groß bis meist größer sind und ebenfalls Parkplätze benötigen, interessiert oder spricht niemand an. So kann man in Salzburg gewohnt scheinheilig sein und bei Protest stolz verlautbaren: "Wir duan eh wos für die Umwelt! Da Goasberg bei uns is sogoa autofrei! Zwoa ned für olle und nua monchmoi am Sonntag, oba er is de defacto autofrei!"



Patrick Kamalzadeh MA, 5020 Salzburg