Autofreie Zone erhöht den Umgehungsverkehr

Zum Leserbrief von Frau Fuchs: Ich pflichte Ihnen bei, dass eine autofreie Zone eine angenehme Sache ist für Fußgänger, Radfahrer und alle, die das verkehrsberuhigte Zentrum genießen können. Sie denken in Ihrer Lobrede an die Seekirchner Politik aber nicht an die Verlierer dieser Regelung, nämlich die Anwohner an den Umgehungsstraßen. Die Fahrzeuge, die normalerweise durchs Zentrum rollen, lösen sich ja nicht in Luft auf, sondern werden umgeleitet. Ich glaube nicht, dass die autofreie Zone jemanden zum Verzicht auf den fahrbaren Untersatz animiert.

Ich wohne seit knapp 20 Jahren in der Moosstraße. In dieser kurzen Zeit hat sie sich von einer beschaulichen Siedlungsstraße mit engen und unübersichtlichen Hauszufahrten, in der gerade mal zwei Pkw aneinander vorbeikommen, in einen "Durchzugs-Highway" verwandelt. Die ungezügelte Versiegelung von Flächen für Hausbau im Seemoos hat uns diese Verkehrslawine beschert. Und jetzt sollen wir auch noch den Umgehungsverkehr beklatschen? Sie meinten: Weiter so! Herzlichen Dank!



Paula Schreder, 5201 Seekirchen