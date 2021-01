Autofreies Stadtzentrum

In der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" vom 30. 12. 2020 wird unter dem Titel "Er strampelt sich ab" beschrieben, dass Hannovers Bürgermeister und 61 Prozent der Hannoveraner "Die autofreie Innenstadt" wollen! Könnte das nicht in Salzburg auch so sein? Die Obusse (quasi eine umweltfreundliche Eisenbahn kreuz und quer durch die Stadt) könnten ungehindert die Straßen nutzen und wir das bizarre U-Bahn-Projekt vergessen, mit dem Menschen unter die Erde verfrachtet werden sollen, während Autos weiterhin oberirdisch Straßenflächen, Sonnenlicht und Blick auf das Weltkulturerbe genießen.



Mag. Thomas Schett, 5020 Salzburg