Autohersteller sind verantwortlich

E-Autos sind, sofern sie mit alternativer Energie (nicht aus Kohle- oder Atomstrom) betrieben werden, sehr effizient und im Betrieb umweltfreundlich. Für die Produktion der Batterien und der elektronischen und Kunststoff-Bauteile des Autos benötigt man allerdings seltene und teure Rohstoffe.

Soll das Elektroauto umweltfreundlich sein, muss man den gesamten Lebenszyklus - von der Gewinnung der Rohstoffe, der Produktion, Nutzung, Wartung und vor allem der Entsorgung, d. h. Rückgewinnung der teuren Ressourcen, betrachten. Man kann jedoch am Ende des Gebrauches das Recycling der Rohstoffe nicht den Konsumenten, den Gemeinden, dem Steuerzahler zumuten. Nein der Hersteller allein hat es in der Hand sein Produkt so zu designen, dass die einzelnen Komponenten leicht zerlegt und einem Recycling zugeführt werden können (Design to recycle).

Da diese Verantwortung beim Hersteller anzusiedeln ist, sollten die Vertragswerkstätten oder Importeure im Namen des Herstellers diese Aufgabe übernehmen. Aufgabe des Staates ist es per Gesetz die Hersteller, Importeure und Werkstätten zur ressourcengerechten (Wiedergewinnung der Rohstoffe )Entsorgung zu verpflichten. Der Hersteller hat die Kosten zu tragen.

Günter Schrottmeyer, 5350 Strobl