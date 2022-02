Autonomielösung wahrt Gesichter

Der Donbass hat historisch gesehen stets eine Nähe zu Russland aufgewiesen, die Bodenschätze dieser Region wurden stets auch von der früheren Sowjetunion genutzt. Dennoch gehört dieses Gebiet völkerrechtlich natürlich zur Ukraine. Aber die Geschichte hat eine Beispiel für die Lösung eines solchen Dilemmas:

Nach 1945 war der Konflikt um Südtirol ähnlich gelagert, als die beiden Außenminister Gruber und De Gasperi sich auf eine friedliche Lösung einigen konnten. Dazu kam dann in den frühen 70er Jahren das so genannte Südtirol-Paket mit weitgehenden Sonderrechten für die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols. Diese beiden Vereinbarungen machten ein friedliches Nebeneinander aller möglich. Ähnliches könnte man nun auch in der Ukraine andenken: Autonomierechte für die russischsprachige Bevölkerung bei gleichzeitigem Verbleib der Region in der Ukraine. So hätten alle ihr Gesicht bewahrt. Präsident Putin als Schutzmacht und der Westen als Verhinderer eines bewaffneten Konflikts, welche am Ende vielleicht auch zu eben dieser Lösung führen würde.

Mag. Harald Trummer, 8600 Bruck/Mur