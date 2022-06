Autos an den Stadtrand verbannen

Warum schafft es die Stadtpolitik nicht, wie in anderen Städten die Autos an den Stadtrand zu verbannen? Parkhäuser Nord/Süd/West/Ost wären sinnvoll. Alle aus Norden kommend, finden in der endlich zu verwirklichenden Kapuzinerberggarage Platz, mit Fußweg zum verschandelten Rehrl-Platz (von wegen Weltkulturerbe)! Mit Shuttle-Bussen kommen die Menschen in die Stadt, die meisten Salzburger/-innen

würden das Auto auch stehen lassen, wenn Busse im maximal Zehn-Minuten-Takt fahren, denn niemand steht gern im Stau. Man könnte mit einer Bimmelbahn sogar eine Touristen-Attraktion schaffen (siehe Linz).

Auf jeden Fall müssten die Autos nicht durch einen bis jetzt noch sehr grünen Stadtteil fahren - man versteht es einfach nicht!



Barbara Lea Schubert, 5020 Salzburg