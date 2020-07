Autos im Berg verstecken

Mittwoch, 22. Juli, mittags, ein ganz normaler Tag in Maxglan und Riedenburg. Stau von der Maxglaner Hauptstraße über die Neutorstraße bis zur Mönchsberggarage. Die Gesichter der stauenden Touristen sind angespannt bis angefressen, der überholende Kinderwagen wird nicht der Grund sein. Bevor es in die Garage geht, werden noch ein paar Runden durch die Seitenstraßen gedreht - vielleicht gibt es ja doch einen Parkplatz. Die Bewohner bekommen zu den hohen Mietpreisen die Feinstaubbelastung kostenlos dazu. Danke. Ist ein Verstecken der Autos in einem Stadtberg wirklich ein taugliches Verkehrskonzept?



Ing. Robert Steiner, 5020 Salzburg