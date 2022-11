Autozüge in die Urlaubsländer

In Urlaubszeiten haben wir auf den Autobahnen Richtung Süden eine Staulänge von München bis an die Grenzen der angestrebten Urlaubsländer. Während die Pkw in der Kolonne aufs Weiterfahren warten, laufen die Motoren und stoßen CO2 aus. Somit wird unsere Gegend mit Abgasen voll eingedeckt. Die Luftverschmutzung in Österreich steigt kräftig an.

Warum wird nicht der Vorschlag an die deutsche Bahn gemacht, für die Urlaubszeit in den Stoßzeiten Züge mit Pkw-Ladewaggons einzusetzen? Zum Beispiel München bis Bozen oder bis Arnoldstein, für Tag- und Nachtzüge. Erfolg: Die Urlauber kommen ausgeruhter und sicherer an den Urlaubsort und es gibt weniger Verkehr und Abgase auf unseren Straßen und Grenzen.

Sicher - die Autobahngebühr und die Tauerntunnelgebühr fallen weg, aber für den Umweltschutz wäre einiges getan.



Harald Zinober, 5020 Salzburg