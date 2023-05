Babler wie Adenauer

Auf den Vorwurf eines Kollegen aus der CDU-Fraktion, seine Meinung von heute sei nicht die von gestern, erwiderte Konrad Adenauer (angeblich) trocken: "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?" Und weiter: "Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden." Kein schlechtes Vorbild also, um seine Meinung zu ändern. Dem Bürgermeister von Traiskirchen ist daher zu wünschen, dass er sich auch weiterhin bemüht, ein ausgleichendes Gewicht in die politische Arena zu werfen. Ob als Bürgermeister, Bundesrat oder zukünftiger SPÖ-Vorsitzender.

Dr. Paul Schwarzenbacher LL.M., 1070 Wien