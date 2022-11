Bad Gasteiner Historiker hat das Thema aufgearbeitet

Zur Diskussion um die Novemberpogrome in Bad Gastein ("Eine Nacht der Verwüstungen in Bad Gastein", 7. 11. 2022 und "Gibt es ein Mahnmal in Bad Gastein?", 10. 11. 2022 ): Es gibt zwar kein Denkmal dazu, aber der Bad Gasteiner Historiker Laurenz Krisch hat das Thema in seinen Publikationen vorbildlich aufgearbeitet. Es gab durchaus auch Widerstand in Gastein, z. B. wurde die von illegalen Nazis vorbereitete Sprengung der Angertalbrücke in letzter Minute vereitelt. Meine Großmutter zitierte immer eine alte Bergbäuerin, die über die Aufmärsche schimpfend gemeint haben soll: "So ein blödes Geschrei - das wird sich sicher nicht lang halten."





Markus Kerschbaumer, 5640 Bad Gastein