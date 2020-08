Baden im Klangbad der Töne

Wer einmal ein Improvisationskonzert an den fünf Orgeln im Salzburger Dom miterlebt hat, kann vielleicht einen Vorgeschmack davon bekommen, wie das himmlische Konzert dereinst klingen mag.

Eine Organistin und vier Organisten aus Österreich und Südtirol haben am letzten Sonntag nicht nur die Pfeifen, sondern auch die Kuppel und Wände des Domes zum Klingen gebracht. An den zunächst einzeln präsentierten Instrumenten konnten die Charakteristik und individuelle Klangfarbe der jeweiligen Orgel zu Gehör gebracht werden. Hier zeigten die Ausführenden auch ihr bravouröses technisches Können. In den Improvisationen über ein vorgegebenes Thema eines Marienliedes, einzeln und im Zusammenklang gespielt, gaben die Vortragenden einen Einblick in ihr individuelles Stilempfinden und vielleicht auch ihren Charakter. Und das Schöne ist, trotz aller Individualität kommt es zu einem harmonischen Ganzen. Und der ganze Dom schwingt mit, wenn sich die aufbrausenden mächtigen Töne der großen Domorgel mit den klanglich so verschiedenen Pfeilerorgeln zu einem himmlischen gemeinsamen Schlussakkord vereinen. Das kann man nur im Salzburger Dom erleben, leider nur selten.

Robert Faust, 5020 Salzburg