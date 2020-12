Bäderbau-Abgabe fürs Flachgau-Bad

Das Flachgau-Hallenbad soll 15 Millionen Euro kosten und man ist sich über die Finanzierung - außer dass das Land 70 Prozent zahlen soll - nicht einig.

Mein Vorschlag: eine Bäderbau-Abgabe in den Gemeinden innerhalb des Einzugsgebiets, also nicht etwa in Wals, Großgmain, Koppl, Elsbethen oder Anif.

Es kommen demnach rund 30.000 Haushalte infrage und die müssten monatlich - je nach Rückzahlungsdauer (zehn bis 20 Jahre) - zwischen zwei und vier Euro zahlen. Dieser Betrag kann dann bei Benutzung des Bads in voller Höhe mit der Eintrittsgebühr verrechnet und so den Zahlern refundiert werden. Die dadurch vermutlich generierten Mehrbesuche des Bads verursachen kaum höhere Betriebskosten.

Land und Gemeinden müssen für die Finanzierung keine Budgetmittel, sondern lediglich Kredite "aufstellen", welche dann, wie hier beschrieben, durch die Bäderbau-Abgabe getilgt werden.

Das Ganze sollte so funktionieren wie vor 60 Jahren beim Hallenbad Salzburg.



Volker Rothschädl, 5020 Salzburg