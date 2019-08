Man stelle sich vor, welche Aufregung entstünde, wenn Wölfe über 3000 Bisse an Menschen begingen. Über 3000 Hundebisse wurden in einem Jahr in Österreich gemeldet. Der Ruf nach dem Abschuss der Wölfe ist, wenn man dieses Verhältnis betrachtet, mehr als ungerechtfertigt. Scheinbar weisen die Gewehre in die falsche Richtung. Bär und Wolf waren immer Teil unserer Natur; sie sollten weiterhin zur Vielfalt eben dieser Natur beitragen.

r



DI Harry M. Heze, 1190 Wien