Bären und Wölfe haben in unseren Wäldern nichts verloren

Jahrhundertelang sind wir gut ohne Bären und Wölfe ausgekommen, und niemandem sind sie abgegangen. Heute sehe ich eindeutig, dass genau das eingetreten ist, was ich befürchtet habe. Diese Raubtiere haben bei uns keine natürlichen Feinde, dürfen nicht kontrolliert bejagt werden, und richten in der Landwirtschaft und der bei uns traditionellen Almwirtschaft große Schäden an. Außerdem bedeutet es einen immensen Arbeitsaufwand für die Land und Almwirte, ihr Vieh vor diesen Tieren zu schützen, was auch nur unzureichend gelingt.

Diese Misere ist wieder das Resultat einer Aktion, die uns die Grünen eingebrockt haben. Es ist gezielt gegen unsere Landwirtschaft, und damit gegen unsere heimischen Bauern gerichtet, die sukzessive und mit Absicht gegen die Wand gefahren werden. Außerdem ist es wieder ein neues polarisierendes Thema, dass wieder einen neuen Keil in die ohnehin schon massiv gespaltene Gesellschaft treibt. Das passiert natürlich ebenso mit Absicht.

Ich bin klar der Meinung, dass Bären und Wölfe in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft in einem sehr dicht bevölkerten Gebiet schlichtweg nichts verloren haben. Dass ich bei dieser Thematik richtig liege, wird wir vermutlich erst dann erkannt werden, wenn das erste Kind beim Spielen von einem dieser Tiere getötet wird.



Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz