Bäume nach Stürmen nachpflanzen

Leider hat vor einigen Tagen der sehr starke Sturm wieder mehrere Birken an der Glan umgerissen, entwurzelt. Von der Stieglbrauerei bis zum Zaun des Flughafengeländes wurden in den letzten Jahren immer wieder Birken durch starke Stürme entwurzelt. Vor etwa einem Jahr sind zwar einige Bäume nachgepflanzt worden, trotzdem fehlen mittlerweile durch Sturmschäden mehr als 80 Bäume an der Glan.

In Zusammenhang mit dem Klimawandel wird immer wieder darauf hingewiesen, welch große Bedeutung gerade Bäume in der Stadt haben. Deshalb sollten zumindest mal jene Bäume nachgepflanzt werden, die es schon einmal gegeben hat, besser wäre noch die Pflanzung von mehreren.

Um nicht noch weitere Birken an der Glan durch Windwurf zu verlieren, sollte man die noch vorhandenen Bäume entsprechend einkürzen. In der Höhe um etwa ein Drittel reduzierte Birken würden durch Starkwinde kaum noch entwurzelt, weil der Winddruck wesentlich geringer wäre. Nicht zuletzt sei festgehalten, dass gerade Birken sehr gut zurückgeschnitten werden können. Früher hat man das sogenannte Birkenreiser zum Binden von Besen verwendet.





Josef Mayer, 5020 Salzburg