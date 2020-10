Bahnausbau gegen Umweltschutz

Zum Leserbrief "Kippt ein Käfer unsere Zukunft?" von Wolfgang Schruf (6. 10.): Man kann natürlich der Meinung sein, dass ein Bahnausbau, den zwar alle Umweltschützer zur CO2-Vermeidung fordern, in diesem Fall gegenüber einer Käferkolonie zurückzustehen hat. Aber die Bahn in Bausch und Bogen mit ihrem 5000 Kilometer langen Streckennetz, das in Jahrzehnten zum Wohle aller ausgebaut wurde, so zu kritisieren, entbehrt jeder Grundlage. Allein der Hinweis auf Glyphosat als Unkrautbekämpfung nur entlang der Gleise ist kurios. Wie jedermann weiß, ist dieses Unkrautbekämpfungsmittel hauptsächlich beim Einsatz in der Landwirtschaft umstritten und wird dort als möglicherweise gesundheitsgefährdend angesehen. Sollen aus diesem Grund diese 5000 Bahnkilometer zugunsten von Straßen rückgebaut werden? Zum Schluss noch ein Satz zum "Lebewesen" Coronavirus. Bei einem Virus handelt es sich im Gegensatz zu Bakterien um kein Lebewesen.



Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg