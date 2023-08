Bahnfahrt mit Höhen und Tiefen

Am Freitag, dem 11. 8. 2023, wollte ich mit meiner Frau per Bahn zu unserer Tochter von Salzburg nach Basel fahren. Dazu hatten wir im Railjet ab Salzburg 7.56 Uhr Plätze reserviert. Zum Glück: Der Zug war voll. Er kam vom Wiener Flughafen mit 13 Minuten Verspätung daher, angeblich wegen "Oberleitungsproblemen". Die Verspätung vergrößerte sich bis zur Schweizer Grenze auf 43 Minuten. Kurz nach der Abfahrt aus Buchs, nach ca. 300 Metern, blieb dann der Zug auf offener Strecke stehen. Nach 30 Minuten Ungewissheit kam die Durchsage: Wegen Problemen mit der Stromversorgung muss die Fahrt beendet werden. Die Reisenden mögen mit den nächsten Zügen weiterfahren.

Der Zug rollte die 300 Meter zurück nach Buchs, und dort begann ein unglaubliches Gedränge.

Wir (beide über 80 Jahre alt) hatten Glück und fanden einen Sitz- und einen Stehplatz im nächsten Personenzug, und nach zwei Stationen waren wir bereits in Sargans, wo wir nach kurzem Warten im EC 30 nach Basel unterkamen, weil wir zufälligerweise so standen, dass der Zug mit einer Tür direkt vor uns stehen blieb. Schließlich kamen wir mit zwei Stunden Verspätung in Basel an. Unser Abholer musste so lange warten.

Die Rückfahrt am Montag begann mit der Durchsage, dass der Zug wegen eines "Ereignisses" nicht über Rosenheim fahren könne, da die Strecke in Deutschland gesperrt sei, sondern über Zell am See umgeleitet und daher mit mindestens 90 Minuten Verspätung in Salzburg ankommen werde. Na schön, bei der Heimfahrt ist das nicht so schlimm.

Inzwischen hatte ich erfahren, dass Reisende ab einer Verspätung von mehr als 60 Minuten Anspruch auf teilweisen Ersatz der Fahrtkosten haben. Also holte ich mir gleich bei der Ankunft das entsprechende Antragsformular in der Servicestelle am Bahnhof. Als ich zwei Tage später, am Mittwoch, damit zum Fahrkartenschalter ging, wurde mir problemlos die Verspätung vom Montag bestätigt und das Formular freundlich entgegengenommen.

Ich war komplett überrascht, als ich heute in meinem Postfach die Nachricht vorfand, dass der mir zustehende Betrag von 25 Prozent der Fahrkosten bereits auf mein Konto eingezahlt worden sei. Damit war ich wieder versöhnt.



Dr. Eckart Hitsch, 5020 Salzburg