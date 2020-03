Bahnunfall Straßwalchen

Der Bahnunfall am 11. 3. 2020 in Straßwalchen wird wieder einmal von den Medien den ÖBB angelastet. Der Übergang in Haidach ist mit Stoptafeln abgesichert. Die Lenkerin hat vermutlich genau diese Verkehrszeichen nicht beachtet. Dieser Umstand wird von den Medien nicht angeführt, von vornherein ist die Bahn schuld, weil bisher keine Schranken aufgestellt worden sind.

So tragisch jeder dieser Bahnunfälle ist, die Schuld ist eigentlich beim jeweiligen Fahrzeuglenker zu suchen, soll der Zug bei jedem Übergang anhalten und der Lokführer schauen, ob ein Lenker, der die Verkehrszeichen nicht beachtet, übersetzen will? Was machen diese Lenker bei normalen Kreuzungen mit Stoptafeln, fahren sie da auch einfach durch und wer ist dann schuld, die zuständige Gemeinde?







Josef Anglberger, 5222 Munderfing