Leider ist das Thema Lokalbahnverlängerung in Salzburg seit Schadens Zeiten ein Politikum und kein wirkliches Sachthema. Immerhin ist man jetzt so weit, dass eine Planungsgesellschaft installiert wurde. Kosten bis Mirabellplatz ca. 150 Mill. In der gleichen Lokalausgabe der SN steht, dass der Stadt 50 Mill. "übrig geblieben" sind, somit wäre ein Drittel bereits finanziert. Tatsache ist, dass unterirdische Schienenverbindungen in Städten à la longue unverzichtbar sind. Also, worauf warten?

Günter Braun, 1020 Wien