Bald eine weltweite Krise?

Für China war der Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan ein Skandal. Peking betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der Volksrepublik China, während sich der Inselstaat als unabhängig sieht. Laut amerikanischer Ansicht wird Taiwan durch China ständig bedroht und die Demokratie massiv gefährdet. Die USA unterstützen das Land militärisch, ob sie sich bei einer chinesischen Invasion aktiv einmischen würden, steht in den Sternen. Im Russland-Ukraine-Krieg ist die Volksrepublik China eindeutig auf Seite Moskaus. Zwei gefährliche, parallel ablaufende Konflikte, bei denen die Akteure miteinander verbunden sind, bedrohen den Weltfrieden.

Man erlebt die Wiederkehr des geopolitischen Wettbewerbs und der Systemrivalität, aber jetzt in einer multipolaren Welt. China erweitert seine militärische Reichweite in den Atlantik, das Mittelmeer und die Antarktis. Globale Streitfragen mit kriegerischen Handlungen oder militärischen Drohgebärden lösen zu wollen, könnte eine weltweite Krise befeuern.

Der Weg zu einer Demokratie ist in China kein Thema, die Kommunistische Partei sitzt fest im Sattel. Eher unterwandert China die westlichen Demokratien und will eine neue Weltordnung etablieren. Das demokratische (chinesische) Taiwan ist Peking ein Dorn im Auge.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels