Bange Frage der Regierung

Andreas Koller stellt in seinem Leitartikel vom 20. Mai 2023 die "Bange Frage: Wer soll dieses Land regieren?" Die Antwort ist relativ einfach zu finden. Wenn man bedenkt, wie viele Millionen Euro die jetzige Regierung für externe Beratung aufwendet. Wie viele Millionen für, oft sinnlose und erfolglose, Auslandsreisen der Regierungspolitiker verwendet werden. Wie ehemalige Regierungsparteien nicht in der Lage sind, ihre internen Probleme, ohne Belästigung der Bevölkerung, zu lösen. Da wäre es doch am einfachsten, eine Beraterfirma zu beauftragen, für dieses Land eine Leasingregierung zu finden und zu beauftragen. Viel schlechter als die derzeitige Regierung kann auch eine Leasingregierung nicht agieren.





Helmuth Bendl, 2301 Groß-Enzersdorf